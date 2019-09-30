بعد إعلان اعتزالها.. إليسا توجه رسالة لجمهورها

نشرت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، تدوينة بمثابة رسالة إلى جمهورها.

كتبت إليسا: "أكبر هدية حصلت عليها في حياتي هي

حبكم غير المشروط ودعمكم يا جمهوري العزيز، أنا دائمًا قوية بسببكم، وفي أمان في أيديكم كالعادة".

وصدمت المطربة اللبنانية إليسا جمهورها مؤخرًا بالإعلان عن اعتزالها، بعد صدور ألبومها الغنائي المقبل، المقرر طرحه بالتزامن مع عيد ميلادها في شهر أكتوبر المقبل، ويضم الألبوم 12 أغنية.​