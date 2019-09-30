بثوب برتقالي.. بريانكا شوبرا تبدأ الترويج لـ The Sky Is Pink في الهند

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بثوب برتقالي اختارتها بعناية، افتتحت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، 37 عامًا، الترويج لفيلمها المتوقع، The Sky Is Pink، في مومباي، الهند الخميس 26 سبتمبر، إلى جانب فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو.

بينما كانت ترتدي مجموعة كبيرة من الإطلالات الرائعة للجولة الصحفية، إلا أن فستانها البرتقالي، هو الذي جعلها تتصدر قائمة أفضل الملابس، كان ضيقًا مشدودًا مع انحناءة ضخمة من جانب واحد، أبرز تناغم مثالي لمنحنيات جسدها.

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نجمة Baywatch البالغة 37، أضافت بعض اللمسات الأنيقة، التيب لا بدَّ لها من اكمال المظهر الجذاب، مع حذاء جلدي بكعب هالي، من الكعوب الجلدية وأقراط مميزة، لشعر كيرلي طويل، ومكياج براق عزز ملامح وجهها المذهل.

الفائزة بلقب ملكة جمال العالم السابقة عام 2000، والمتزوجة من المغني الأمريكي المعروف نك جوناس، 27، كانت قبل بضعة أسابيع مشغولة بعد حضورها مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في وقت سابق من هذا الشهر بينما كانت أيضا ضيفا في “أسبوع الموضة في ميلانو”.

من ناحية فيلمها الجديد، The Sky is Pink، يتناول قصة قصة حب مدتها 25 عامًا كما ترويها شخصية ابنة مراهقة مصابة بمرض عضال، تلعب بريانكا دور أديتي، وهي أم مجبرة على مواجهة نقص المناعة لدى ابنتها.