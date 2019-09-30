صور.. رانبير كابور يحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين مع نجوم بوليوود

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بدأ الممثل رانبير كابور، الذي يحتل حاليًا على رأس قائمة التريند بمواقع التواصل، احتفالاته بعيد ميلاده السابع والثلاثين مساء يوم الجمعة 17 سبتمبر، باستضافة حفل في منزله بمدينة باندرا.

شملت قائمة الضيوف والمدعوين، أسماء كبيرة في الوسط الفني، منهم، شاروخان وزوجته جوري (التي صممت منزل رانبير العام الماضي)، عامر خان وزوجته السينمائية كيران راو والممثلان ديبيكا بادوكون ورانفير سينج، وكاران جوهر وزويا أختر وبريتام وانوراج باسو.

كان والدا رانبير، ريشي كابور ووالدته نييتو كابور، في قائمة الضيوف، لكن المصورين الذين “حاصروا” المنطقة خارج شقة الممثل لم يتمكنوا من رؤية صديقته الفنانة الشابة المشهورة علياء بهات عند وصولها لحضور الحفل.

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ومع ذلك، يبدو أن علياء قد حضرت، حيث تنتشر تدور صورة يتم تداولها على الإنترنت، والتي يبدو أنها التقطت من داخل منزل رانبير.

وصل شاروخان وجوري معًا، بينما ركب عامر وكيران في سيارات منفصلة، شوهد عامر خان كان بشاربه الجديد المميز، ولحيته غير المهذبة - ربما لأنه يظهر في فيلمه Lal Singh Chadha الجديد بهذه الإطلالة.

كما وصلت ديبيكا بادوكون بصحبة رانفير سينغ، مرتدية ملابس سوداء، وبدا الناجي من السرطان ريشي كابور لائقًا وهو يلوح بحماسة للمصورين عندما وصل إلى منزل رانبير، بينما ابتسمت زوجته نيتو كابور أيضًا بسرور للمصورين.

على جبهة العمل، يعمل رانبير كابور حاليًا على تصوير مشاهد فيلم براهماسترا، وتشارك في بطولة عليا بهات، وتشمل مشاريعه المقبلة فيلمًا مع لوف رانجان وياش راج فيلمز شاشيرا.