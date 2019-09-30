حفل زفاف نجل الفنان ملحم بركات.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل وعد بركات، نحل الموسيقار الراحل ملحم بركات، بدخوله القفص الذهبي على عروسه ريتا نصر، في حفل حضره عدد من المشاهير.
وأحيا الحفل الفنان وليد توفيق، ، وقدم عددا من أشهر أغانيه ومنها”الريّس”، كما أحيا الحفل الفنان ملحم زين، وقدم أغنية للفنان الراحل ملحم بركات “مرتي حلوة” وغيرها من الأغاني.
ولم يتمالك العريس دموعه بعد بث فيديو غنائي لوالده الفنان الراحل على شاشة الكاميرات.
يذكر أن بركات الإبن أصدر في الشهور القليلة الماضية أغنية “يلا قومي” من كلمات الشاعر علي خليفة، وألحان وعد ملحم بركات وتوزيع بودي نعوم.
الفنان ملحم بركات توفي في ٢٨أكتوبر عام ٢٠١٦ وذلك بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه وسط نغمات الدبكة اللبنانية، وبعد وفاته نشبت الكثير من الخلافات العائلية بين أبنائه من زوجته الأولى ونجل الفنانة اللبنانية مي حريري.
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