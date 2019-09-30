وفاة الفنان العراقي سامي عبدالحميد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان العراقي الكبير سامي عبدالحميد، صباح الأحد 29 سبتمبر، عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.

والفنان سامي عبد الحميد، هو كاتب وممثل ومخرج، ويعد أحد أعمدة المسرح العراقي، وعمل أستاذًا للعلوم المسرحية في كلية فنون جميلة، وله عشرات الأبحاث عن المسرح.

وسامي عبدالحميد من مواليد مدينة السماوة عام 1928، حاصل على ليسانس الحقوق ودبلوم من الأكاديمية الملكية لفنون الدراما في لندن، وماجستير في العلوم المسرحية من جامعة أورغون الولايات المتحدة. رئيس اتحاد المسرحيين العرب وعضو لجنة المسرح العراقي، وهو أستاذ متمرس في العلوم المسرحية بكلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد.

شارك عبد الحميد في عدة أفلام ومسرحيات، منها “النخلة والجيران” للمخرج الراحل قاسم محمد، كما شارك في عدة مهرجانات مسرحية عربية ودولية، كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، منها جائزة التتويج من مهرجان قرطاج، ووسام الثقافة التونسي من رئيس جمهورية تونس، إضافة إلى جائزة الإبداع من وزارة الثقافة والإعلام العراقية وغيرها.