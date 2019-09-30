رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي الفنان العراقي الكبير سامي عبدالحميد، صباح الأحد 29 سبتمبر، عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.
والفنان سامي عبد الحميد، هو كاتب وممثل ومخرج، ويعد أحد أعمدة المسرح العراقي، وعمل أستاذًا للعلوم المسرحية في كلية فنون جميلة، وله عشرات الأبحاث عن المسرح.
وسامي عبدالحميد من مواليد مدينة السماوة عام 1928، حاصل على ليسانس الحقوق ودبلوم من الأكاديمية الملكية لفنون الدراما في لندن، وماجستير في العلوم المسرحية من جامعة أورغون الولايات المتحدة. رئيس اتحاد المسرحيين العرب وعضو لجنة المسرح العراقي، وهو أستاذ متمرس في العلوم المسرحية بكلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد.
شارك عبد الحميد في عدة أفلام ومسرحيات، منها “النخلة والجيران” للمخرج الراحل قاسم محمد، كما شارك في عدة مهرجانات مسرحية عربية ودولية، كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، منها جائزة التتويج من مهرجان قرطاج، ووسام الثقافة التونسي من رئيس جمهورية تونس، إضافة إلى جائزة الإبداع من وزارة الثقافة والإعلام العراقية وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان العراقي سامي عبدالحميد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.