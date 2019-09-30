نهال عنبر تكشف تفاصيل مرض شقيقتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت شقيقة الفنانة المصرية نهال عنبر، والتي تدعى “بهره”، لأزمة صحية شديدة، دخلت على إثرها العناية المركزة بمستشفى ابن سينا.

نهال كشفت تفاصيل مرض شقيقتها، في تصريحات صحفية، حيث قالت: “شقيقتي تعاني من إلتهاب رئوي حاد وتتواجد حاليا في غرفة العناية المركزة”.

وأضافت: “الأطباء أكدوا أنها ستتواجد بها لعدة أيام أخرى، وهي تتلقى علاج بجرعات مكثفة من المضادات وجهاز التنفس، واتواجد معها بصفة دائمة”.

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وكانت الفنانة المصرية نهال عنبر قد نشرت مؤخرا صورة لشقيقتها، ودعت لها بالشفاء العاجل، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “ربنا يشفيكي ويعافيكي يا أعظم اخت ليه بهره عنبر”.

جمهور الفنانة المصرية دعوا لشقيقتها بالشفاء العاجل، فيما ابدى عدد كبير منهم ملاحظته بوجود شبه كبير يجمع الشقيقتين.

يذكر أن نهال عنبر كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «حكايتي»، مع الفنانة ياسمين صبري وأحمد بدير، وأحمد صلاح حسني، إدوارد، هنادي مهنا، جمال عبدالناصر، وعدد كبير من نجوم الفن، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

وقامت نهال بدور والدة أحمد صلاح حسني التي حاربت قصة حبه لياسمين صبري في أولى حلقات المسلسل، ولكن تحسنت علاقتهما بعد ذلك.