روبي تحتفل بتخرج ابنتها من الحضانة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المصرية روبي برفقة ابنتها الوحيدة “طيبة”، في ظهور نادر لها.

ويبدو أن روبي كانت تحتفل بتخرج ابنتها من الحضانة، حيث ظهرت الطفلة وهي ترتدي ملابس التخرج، فيما تغيب والدها المخرج سامح عبدالعزيز.

Advertisements

يُذكر أن الفنانة المصرية روبي كانت قد تزوجت من المخرج سامح عبدالعزيز سرا، وفاجأت جمهورها بخاتم الزواج في حفل زفاف شقيقتها، بينما حدثت خلافات عديدة بينها وبين سامح، مما أدى إلى انفصالهما أكثر من مرة، وعاد الثنائي لبعضهما مرتين حتى حدث خلافهما الأخير أثناء تصوير مسلسل «رمضان كريم».

ونشر سامح عبدالعزيز منذ فترة صورة حديثة لابنته «طيبة»، عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وقد بدت الطفلة نسخة مصغرة من والدتها، ولاحظ الجمهور ذلك من خلال عدد من التعليقات، وانهالت عليه عبارات الغزل التي أثنت على جمال ابنته.

وكانت روبي قد شاركت مؤخرا في مسلسل “أهو ده اللي صار” وشاركها البطولة أحمد داوود، ومحمد فراج، وأروى جودة، وسوسن بدر، وغيرهم، كما شاركت في بطولة فيلم “حملة فرعون” بطولة الفنان عمرو سعد.