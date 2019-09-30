صور.. حفل زفاف الكابتن هاني رمزي وهالة جرجس بحضور نجوم الرياضة

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل كابتن منتخب مصر والمدرب السابق للمنتخب الوطني الأول كابتن هاني رمزي بزفافه على هالة جرجس، السبت ٢٨ سبتمبر، وذلك بفندق نايل ريتز كارلتون بميدان التحرير بوسط القاهرة بحفل خاص، بحضور الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الرياضي.

حفل الزفاف بدأ في تمام الساعة الحادية عشر مساء بعرض ألعاب نارية ضخم بتوقيع الفنان أحمد عصام، وعلى أنغام الدي جى خالد حسين الراقصه ليندا من إيطاليا.

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حضر حفل الزفاف العديد من مشاهير الوسط الرياضي بمصر على رأسهم الكابتن حازم إمام، الكابتن أحمدشوبير، والمخرجة هند أحمد شوبير، والكابتن هشام يكن، الكابتن جوهر نبيل، والمهندس عبدالمنعم الصاوى، والكابتن معتمد جمال، و إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر الأسبق.

كما حضر الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الأوليمبي، والكابتن نادر السيد، والكابتن محمد عماره، والكابتن طارق مصطفى، والفنان التشكيلى محمد سعد أردش وحرمه، والفنان حمدي الوزير، والفنان محمد عبدالسيد، ورجل الأعمال طارق الأفطس، ورجل الأعمال وسيم، والكابتن حمادة صدقي وحرمه نهال، والكاتب هشام سليمان، والكابتن رامي عبدالله، والكابتن عمر أبوالنور، والكابتن فكري صالح، وغيرهم.