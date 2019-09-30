ظهور نادر لأبناء محمد هنيدي الثلاثة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضر الفنان المصري محمد هنيدي حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، لتسلم تكريمه.

الفنان المصري حرص على اصطحاب زوجته عبير وأولادهما الثلاثة “فاطمة وأحمد وفريدة”، وذلك في ظهور نادر لهما، ليشاركونه هذه اللحظة المميزة.

هنيدي التقط عدد من الصور التذكارية مع زوجته وأولاده على السجادة الحمراء، وسط أجواء احتفالية مميزة.

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وكانت إدارة مهرجان الجونة قد كرمت محمد هنيدي، بجائزة الإنجاز الإبداعي، وعبر عن سعادته بالتكريم قائلا: «سعيد بالتكريم، وفكرة تكريمي من مهرجان سينما شيء كبير بالنسبة لي، خاصة أن تكريم نجوم الكوميديا أمر نادر».

وحرص محمد هنيدي على نعي أبطال كمين بئر العبد، في سيناء والذين استشهدوا أمس الجمعة نتيجة عمل إرهابي مؤكدا أننا جميعا فداء تراب مصر.

الفنان المصري أحمد السقا، حرص على التواجد خلال المهرجان وتسليم محمد هنيدي الجائزة بنفسه على المسرح نظرا للصداقة التي تجمعهما.

يذكر أن محمد هنيدي كان قد تزوج من “عبير” في عام 1999، وأنجب منها أبناءه الثلاثة “فاطمة وفريدة وأحمد”.