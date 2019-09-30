القبض على خمس متهمين في قضية تعذيب واغتصاب الطفلة جنة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالقاهرة من ضبط 5 متهمين جدد من المتهمين بتعذيب الطفلة جنة محمد سمير، 5 سنوات، ابنة قرية بساط كريم الدين بشربين، والذي أدى إلى وفاتها، وكذا اكتشاف تعذيب شقيقتها الكبرى أماني بنفس الطريقة.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول الطفلة جنة محمد سمير، 5 سنوات، ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز، مصابة بحروق في أعضائها التناسلية بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقه الحساسة، وتم نقلها لمستشفى المنصورة العام الجديد “الدولي سابقا”.

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها، وتدعى “صفاء.ع. ع”، بالقيام بذلك والتعدي على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة “أعضائها التناسلية”.

فيما تبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلا إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها العام الماضي، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة.

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كما تبين من التقرير الطبي المبدئي للطفلة فور وصولها المستشفى أنها تعاني من جلطة بالطرف السفلي، وتوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، وتبين أيضا إصابتها بغرغرينة في القدم إثر كسر في الساق بسبب “طرحها” أرضًا منذ 10 أيام وتركها طوال تلك المدة دون علاج، مما أدى إلى ضرورة بتر القدم، وجرى إجراء العملية ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط جدة الطفلة المتهمة بتعذيبها، وتحرر عن ذلك المحضر 14167 لسنة 2019 جنح شربين بالواقعة، وبالعرض على نيابة شربين ادعت الجدة على غير الحقيقة أن الطفلة سقط عليها زيت مغلي، إلا أنها عقب مواجهتها باتهامات الجد لها اعترفت بأنها عذبتها بدافع تأديبها على تبولها اللا إرادي بعد مواجهتها، فيما قررت النيابة حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما تبين من التحقيقات وجود متهمين جدد فى قضية التعذيب بعد اكتشاف تعذيب شقيقتها الكبرى “أماني” بنفس الطريقة، وهم: جد الطفلة لوالدتها “ع.م.ا” 48 سنة عامل، ووالدة الطفلة “أ. ع. م”، 20 سنة، ربة منزل “كفيفة”، و”م.ع.م”، 19 سنة، عامل، و”س.ع.م”، 15 سنة، عامل، و”ر.ع.م”، 14 سنة، عامل، أخوال الطفلة الضحية، ويقيمون بقرية بساط كريم الدين.

وجرى ضبط المتهمين الجدد، حيث قامت الجدة بإحداث إصابة الضحية وشقيقتها، وقام الباقون بالتستر والإهمال في رعاية الطفلة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إرفاقه بالمحضر الأصلى، وجارٍ عرضهم على النيابة.