هيدي كرم تهاجم مهرجان الجونة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
هاجمت الفنانة المصرية هيدي كرم إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
الفنانة المصرية هاجمت إدارة المهرجان لتجاهلها دعوة عدد كبير من النجوم الكبار مثل الفنان ياسر جلال، والذي أعلن مؤخرا أنه لم يحضر المهرجان لعدم دعوته، رغم أنه فنان كبير وله تاريخ طويل.
هيدي قالت إنه في المقابل تمت دعوة عدد من الفنانين ليس لهم أكثر من عمل تليفزيوني واحد للحضور، لافتة إلى أنها قال هذا الكلام بعد مشاهدتها اللقاء الذي أكد فيه الفنان ياسر جلال أنه لم يتم دعوته للمهرجان.
وكان الفنان المصري ياسر جلال قد قال في لقاء له مع برنامج “عرب وود” أنه لم يحضر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بسبب عدم دعوته لحضور المهرجان.
وأضاف أنه بطبيعته لا يتواجد في المهرجانات بشكل منتظم، وقد يكون حاول القائمون على المهرجان التواصل معه للحضور ولكن لم يتمكنوا من ذلك.
وكان مهرجان الجونة قد شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، منى زكي، غادة عادل، هند صبري، آسر ياسين، أحمد داوود وزوجته علا رشدي، درة، لارا إسكندر، أحمد السقا، محمد هنيدي، وغيرهم.
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