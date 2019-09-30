٥ مسلسلات هندية احتلت قمة "نتفليكس" في ٢٠١٩

بعد ظهور المنصات الإلكترونية المخصصة لعرض المسلسلات والأفلام، وتجاوب الجمهور معها بشكل كبير، قرر منتجو بوليوود أن تكون لهم الريادة وبصمة في تلك الصناعة أيضاً، حتى تنضم إلى قائمة نجاحات بوليوود والدراما الهندية عالمياً.



وفي عام ٢٠١٩، رفعت الهند شعار الإثارة والتشويق من خلال مسلسلاتها المعروضة على هذه المنصات، وقدمت ٥ أعمال احتلوا قمة موقع نتفليكس العالمي، والمصنف كأفضل موقع ترفيهي مدفوع.

وضمت قائمة المسلسلات الهندية كل من..

1- غول Ghoul





حصل "ghoul" على نسبة إعجاب بلغت 90% من جانب مستخدمي نتفليكس وجوجل، والمسلسل مصنف "رعب"، ومقتبس من الشخصية الخيالية لدى العرب "الغول".



وحقق المسلسل أعلى نسبة مشاهدة في نهاية عام ٢٠١٨، وقت عرضه لأول مرة في أغسطس/آب، ومجمل حلقات المسلسل ٣ حلقات.

وحالياً تستعد نتفلكيس لاستقبال الجزء الثاني منه أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو من بطولة نجمة بوليوود راديكا أبتي، وماهيش بالراج، وماناف كول.

2- الألعاب المقدسة sacred games

حصل "sacred games" على نسبة إعجاب بلغت 96%، ويُعرض حالياً الجزء الـ2 منه، بعد نجاح كبير حققه الجزء الأول، جعلت منه المسلسل رقم ١ في نتفليكس آسيا، كما أنه من أعلى المسلسلات مشاهدة في أوروبا وأمريكا وكندا.

وتدور أحداث المسلسل حول صراع بين الخير والشر، متمثلين في سيف علي خان، الشرطي مُحارب الفساد والشر، في مواجهة نواز الدين صديقي، رجل العصابات الذي يُسيطر على مومباي، ويتحكم بكل ما يحدث بها من جرائم ومخالفات.

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3- جريمة دلهي Delhi crime





نال "Delhi crime" نسبة إعجاب 97%، وهو مصنف بوليسي، وتدور أحداثه حول قضية اغتصاب تعتبر الأشهر في تاريخ الهند.

وتلك الجريمة كانت محور حديث وسائل الإعلام حول العالم، بعدما قام ٦ أشخاص باغتصاب فتاة أمام صديقها في أتوبيس نقل عام.

المسلسل طرحت أولى حلقاته مارس/آذار الماضي، وهو مكون من ٧ حلقات، ومن المنتظر أن يتم تصوير جزء ثان منه عن جريمة مختلفة قريباً.

وأبطال المسلسل هم شيفالي شاه، وعادل حسين، وراجيش تايلانج، وراسيكا دوجال.

4- يوم الاختيار selection day





حصل "selection day" على نسبة إعجاب بلغت 94% من جانب مستخدمي نتفليكس وجوجل، ويروي قصة مراهق تغيرت حياته بعد وصوله إلى مدينة مومباي.

المسلسل مصنف اجتماعي تشويقي، وعدد حلقاته ١٢، وعرضت الحلقة الأولى منه في ٢٨ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو بطولة ماهيش مانجريكار وراجيش تايلانج.

5- بطولة الدم bard of blood

نال مسلسل "bard of blood" 85% من إعجاب مستخدمي نتفليكس وجوجل، وهو أولى إنتاجات شاروخان للدراما المعروضة على المنصات الإلكترونية.

المسلسل من بطولة عمران هاشمي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول عميل هندي اعتزل العمل المخابراتي بعد موت صديقه المقرب، ولكن مهمة متعلقة بزملاء له تجعله يتخلى عن اعتزاله، وطرحت أولى حلقات المسلسل ٢٧ سبتمبر/أيلول الجاري.



