بطل "وُلد ملكًا": ربيت شعري منذ 13 عامًا.. وهذا ما خشيته بسبب دور الملك عبدالعزيز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدّث الفنان السعودي راكان عبدالواحد، بطل فيلم "ولد ملكًا" الذي بدأ عرضه في صالات السينما بالمملكة ودول الخليج الخميس الماضي، عن تجربته في الفيلم، فقال إنه عندما طُلب منه أداء شخصية الملك عبدالعزيز تخيل أن يطلب منه صُنّاع الفيلم قصّ شعره.

وأضاف راكان عبدالواحد، في تصريحات تلفزيونية أنه اكتشف أن الشخصية التي سيُقدمها تتطلّب منه إخفاء شعره وارتداء غطرة وعقال لتغطية الشعر، موضحًا أن هذا أول عمل سينمائي يُقدمه.

وبيّن أنه يُربي شعره منذ عام 2006، بعدما اتخذ قرارًا بعدم الذهاب لصالون الحلاق يوم 6/6/2006، ومنذ ذلك الحين وهو يربي شعره وله "ستايل" خاص به، فبدأ بعد ذلك يهتم به ويغسله بالشامبو ويقوم بتنشيفه ولديه كوافير بالمنزل للعناية به.

واستطرد الفنان السعودي، أنه قبل مشاركته في الفيلم كان يكتب ويغني أغاني الراب وينشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، كاشفًا عن تحضيره حاليًا لـ5 أعمال فنية من إخراجه وتمثيله إضافة للفاشون لاين.

وتابع متحدثًا عن كيفية انضمامه لفيلم "ولد ملكًا" قائلًا: "من الميوزيك والفاشون صار عندي فولورز على إنستغرام وسناب شات، وهناك من تواصلت معايا على سناب شات وقالتلي عندي ليك دور عظيم ودخلت أوديشن بعد الآخر حتى تفوقت وتم اختياري".

وأكّد أن الدور مهيب وعندما قرأ السيناريو والشخصية لم يتردّد ولكنه أحس بالمسؤولية لأن الملك عبدالعزيز شخص عظيم وأب لأشخاص عظماء.

واستقبلت صالات السينما في المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج العربي، عرض الفيلم العالمي "وُلد ملكًا" أو "Born A King"، والذي يروي سيرة حياة الملك فيصل بن عبدالعزيز، بدءًا من 26 سبتمبر الجاري.

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ووفق ما ذكره رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، خلال عرض حلقة خاصة عن فيلم "وُلد ملكًا" ضمن برنامج "بالمختصر" على قناة mbc1، قال إن الملك سلمان أمر بمراجعة الفيلم من جانب وزارة الإعلام.

وأكّد أنه أمر أيضًا بمراجعة نص السيناريو كي يخرج بشكل يطابق الحقيقة ويبتعد عن القالب الوثائقي كي لا يفقد المشاهد عنصر التشويق عند مشاهدته حياة رجل عظيم وملك معروف تاريخيًا وله مكانة اجتماعية مرموقة ومؤثرة على المستوى الإقليمي والعالمي.

فيلم "ولد ملكًا" هو إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، وكتبه الروائي السعودي، بدر السماري، ويشارك فيه نحو 80 شابًا سعوديًا، حيث تم تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني، أندريس فيسنتي جوميز، والمخرج الإسباني أجوستي فيلارونجا.

ويُشارك في بطولة الفيلم هيرميوني كورفيلد، إد سكرين، لورانس فوكس، وجيمس فليت، بالإضافة إلى طفل سعودي يُجسّد شخصية الملك فيصل، وسنه ثماني سنوات، والممثل السعودي راكان عبد الواحد.