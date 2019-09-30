شكرا لقرائتكم خبر عن ريكو يستعد لتصوير أغنية وطنية بعنوان "تحيا مصر" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبى ريكو، لتصوير أغنية وطنية جديدة بعنوان "تحيا مصر" بمناسبة انتصارات أكتوبر المقبل، وهى من كلماته وألحانه، وتوزيع مصطفى غانم.

ومن المقرر أن يتم تصوير كليب الأسبوع المقبلة، حسبما أكد موزع الأغنية مصطفى غانم لـ"الخليج 365".

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كان ريكو انضم إلى فريق عمل فيلم "سيدى بشر" الذى يحمل اسما مبدئيا ويخرجه سامح عبدالعزيز، ويشارك فى بطولته كل الفنان على ربيع وكريم عفيفى ومحمد عبد الرحمن، وجارى التعاقد مع باقى الأبطال والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز.

وعرض للفنان ريكو مؤخرا فيلم "قهوة بورصة مصر" وجسد من خلاله شخصية قهوجى ورثها عن عائلته، الفيلم من بطولة محمد لطفى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسنى، علاء مرسى، لطفى لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، مصطفى قمر، وعلى حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلونى، هاجر الشرنوبى، حسام الجندى، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، شريف باهر، جمال حجازى، ريكو، ومجموعة من الوجوه الصاعدة محمد سندى، محمد علاء مرسى، مريم صبرى، سيناريو وحوار غادة حنفى وعلاء مرسى وإخراج أحمد نور.