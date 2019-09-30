شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل عودة أوبرا عايدة بالأقصر بعد غياب 20 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم مساء اليوم الأحد، المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان تفاصيل حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر، والاحتفال أيضًا بمرور 150 عامًا على ميلاد أوبرا عايدة، والمقام داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

وبدأ المؤتمر بالنشيد الوطني لمصر، وشهد تنصيب عدد من الشخصيات كسفراء لأوبرا عايدة بالأقصر أبرزهم، نهال عنبر والإعلامي خيري رمضان.

وحضر المؤتمر عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة منهم، يسرا، الفنانة إلهام شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنان محمود قابيل، الفنانة نهال عنبر، الفنانة هالة صدقي، المطرب إيهاب توفيق، عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامي خيري رمضان، الفنانة إيناس عز الدين.

وقال ياسر مصطفى رئيس اللجنة المنظمة لحفل أوبرا عايدة، إن الحفل مشروع تنموي من أجل إحياء الأمل لأهل صعيد وجنوب مصر، ونهدف أيضًا بأن السائح يعود لبلده ويتحدث عن جمال مصر وحضاراتها وهذا سيكون أفضل دعاية لتنشيط السياحة.

وأضاف أن الحفل سيقام علي معبد حتشبسوت ولن نحتاج لإقامة مسرح خصيصًا، وهناك تعاون مع الأوبرا والاستعانة بفرقة الباليه الخاصة بدار الأوبرا المصرية.

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وأوضح أن عروض "أوبرا عايدة" بمحافظة الأقصر في الفترة من 26 لـ28 أكتوبرالمقبل، وتؤدي الكورية"ساي كيونغ ريم" دور "عايدة" وهي من مواليد عام 1990 وتشتهر باسم "المغامر العظيم في السوبرانو الحديث" ويطلق عليه في الأوساط العالمية "صوت للموت من أجله" والتي درست الغناء في معهد "جوزيبي فيردي" في ميلانو، وفي أكاديمية "تيترو" وكانت واحدة من 6 مغنيات لعبن دور عايدة في ساحة "دي فيرونا" بإيطاليا، وقد قامت بأداء دور "عايدة" في "أرينا دي فيرونا" و"سيول" و"فورت" و"ميونيخ" و"طوكيو".

وتشهد محافظة الأقصر وتحديدًا معبد حتشبسوت عودة العروض العالمية "أوبرا عايدة"، وذلك بعد توقف وغياب عن أرض الحضارة الفرعونية دام حوالي 20 عامًا، لتثبت مصر للعالم أجمع قدرتها علي تنظيم المحافل والفعاليات الدولية التي تساهم في تنشيط حركة السياحة بمصر بصورة تليق بها أمام دول أوروبا والعالم، حيث تجري حاليًا الاستعدادات علي قدم وساق على أرض محافظة الأقصر بالتعاون مع إدارة عروض "أوبرا عايدة" ومع رجال شركات السياحة المصرية، لتحقيق أفضل تنظيم للفعاليات التى تنطلق فى 26 و28 أكتوبر المقبل.