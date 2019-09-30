شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال لـ"الخليج 365": مسلسل "الفتوة" يحمل فكرة خارج الصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم ياسر جلال أنه يشارك فى بطولة مسلسل "الفتوة" خلال الماراثون الرمضانى المقبل ومن إنتاج شركة سينرجى وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى فى ثانى تعاون بينهما بعد مسلسل "لمس أكتاف" الذى حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه فى رمضان الماضى .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أحداث العمل تقع قبل 100 عام فى حى الجمالية ويبرز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة مشيرا إلى أن الشخصية التىيقدمها مختلفة تماما عن الأعمال التى قدمها فى الموسم الرمضانى على مدار الثلاث السنوات الماضية، واصفا قصته بأنها خارج الصندوق وتتطلب منه تحضيرات كثيرة .

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يذكر أن ياسر جلال قدم آخر أعماله "لمس أكتاف" وشارك فى بطولته بجانب ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏