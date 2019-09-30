شكرا لقرائتكم خبر عن منظم حفل أوبرا عايدة: هدفنا تنشيط السياحة وإحياء الأمل لأهل الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر مصطفى، رئيس اللجنة المنظمة لحفل أوبرا عايدة، إن الحفل مشروع تنموى من أجل إحياء الأمل لأهل صعيد وجنوب مصر، ونهدف أيضًا بأن السائح يعود لبلده ويتحدث عن جمال مصر وحضاراتها وهذا سيكون أفضل دعاية لتنشيط السياحة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بحفل تدشين أوبرا عايدة أن الحفل سيقام بمحيط معبد حتشبسوت ولن نحتاج لاقامة مسرح خصيصًا، وهناك تعاون مع وزارة الثقافة ومع الأوبرا وتمت الإستعانة بفرقة البالية الخاصة بدار الأوبرا المصرية.

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وأوضح أن عروض "أوبرا عايدة" بمحافظة الأقصر في الفترة من 26 لـ28 أكتوبرالمقبل، وتؤدي الكورية "ساي كيونغ ريم" دور "عايدة" وهي من مواليد عام 1990 وتشتهر باسم "المغامر العظيم في السوبرانو الحديث" ويطلق عليه في الأوساط العالمية "صوت للموت من اجله" والتي درست الغناء في معهد "جوزيبي فيردي" في ميلانو، وفي أكاديمية "تيترو" وكانت واحدة من 6 مغنيات لعبن دور عايدة في ساحة "دي فيرونا" بإيطاليا، وقد قامت بأداء دور "عايدة" في "أرينا دي فيرونا" و"سيول" و"فورت" و"ميونيخ" و"طوكيو".