شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى يعكف على كتابة مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان وينتهى من أول 5 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف حالياً المخرج محمد سامى على كتابة الحلقات الأولى من مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، حيث أن سامى مخرجاً ومؤلفاً للمسلسل، الذى تقوم على إنتاجه شركة "سينرجى".

وانتهى سامى من كتابة أول 5 حلقات من المسلسل حتى الأن، إذ من المقرر أن ينتهى من كتابة المسلسل خلال شهر ديسمبر المقبل.

مسلسل "البرنس" يجمع محمد رمضان وسامى للمرة الثانية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" وحققا نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد ، مى عمر، روجينا، هادى الجيار وأخرون، وتدور أحداث مسلسل "البرنس" فى إطار شعبى إجتماعى .

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ويعود محمد رمضان من المغرب الفترة المقبلة عقب انتهاء تصوير كليب جديد بعنوان " السلطان" ليعقد جلسات عمل مع حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى ومحمد سامى للاتفاق على الشكل النهائى للمسلسل واختيار الممثلين المشاركين، والتفاصيل الأخرى .

محمد رمضان قدم أخر أعماله الدرامية بمسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، أحمد صيام، حنان سليمان، وأخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج سينرجى .