شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد فعل كاتى هولمز بعد ملاحقة معجبة لها فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية كاتي هولمز وهي تسير في طريق برودواي " Broadway" بمنتصف ميدان التايمز في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية .

وقد سجلت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور لهولمز البالغة من العمر 40 عام بعد أن تفاجأت بمعجبة ركضت ورائها واحتضنتها ولفت ذراعيها حولها.

ولحسن الحظ قابلت كاتى هولمز هذه اللحظة بابتسامة عريضة ، على الرغم من أنها بالتأكيد كانت تشعر بالخوف في البداية .

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يذكر أن كاتي هولمز حضرت مؤخرا افتتاح فعالياتNew York Film Festival مهرجان نيويورك السينمائي لعام 2019، وتواجدت بعرض فيلم "The Irishman" في قاعة Alice Tully Hall في مركز Lincoln بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية ، و ظهرت كاتي هولمز بإطلالة كلاسيكية باللونين الأبيض و الأسود خاطفة لأنظار كل المعنيين بالأزياء و الموضة ، و كانت "البلوزة" التي اختارت هولمز أن تظهر بها هي واحدة من أبرز تصميمات " Marc Jacobs " ووصل سعرها إلى 865 جنيها استرلينيا .



كاتي هولمز



كاتي هولمز



كاتي هولمز