شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وإلهام شاهين وإيناس الدغيدى فى المؤتمر الصحفى لتدشين أوبرا عايدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر، منذ قليل، يسرا وإلهام شاهين وإيناس الدغيدى، ومحمود قابيل، ونهال عنبر، وإيهاب توفيق، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق، والإعلامية لميس الحديدى، والإعلامى خيرى رمضان، والفنانة إيناس عز الدين المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان تفاصيل حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر، وذلك للاحتفال أيضا بمرور 150 عاما على ميلاد أوبرا عايدة، والمقام داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

وتشهد محافظة الأقصر، وتحديدا معبد حتشبسوت، عودة العروض العالمية "أوبرا عايدة"، وذلك بعد توقف وغياب عن أرض الحضارة الفرعونية دام حوالى 20 عاما، لتثبت مصر للعالم أجمع قدرتها على تنظيم المحافل والفعاليات الدولية التى تساهم فى تنشيط حركة السياحة بمصر بصورة تليق بها أمام دول أوروبا والعالم، حيث تجرى حالياً الاستعدادات على قدم وساق على أرض محافظة الأقصر بالتعاون مع إدارة عروض "أوبرا عايدة" ومع رجال شركات السياحة المصرية، لتحقيق أفضل تنظيم للفعاليات التى تنطلق فى 26 و28 أكتوبر المقبل.