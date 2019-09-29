"الهدية الأكبر".. رسالة إليسا لجمهورها

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، تدوينة بمثابة رسالة إلى جمهورها.
كتبت إليسا: "أكبر هدية حصلت عليها في حياتي هي حبكم غير المشروط ودعمكم يا جمهوري العزيز، أنا دائمًا قوية بسببكم، وفي أمان في أيديكم كالعادة".
وصدمت المطربة اللبنانية إليسا جمهورها مؤخرًا بالإعلان عن اعتزالها، بعد صدور ألبومها الغنائي المقبل، المقرر طرحه بالتزامن مع عيد ميلادها في شهر أكتوبر المقبل، ويضم الألبوم 12 أغنية.
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