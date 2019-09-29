فيديو| مديحة حمدي تروي حكايتها مع الحجاب وزلزال 1992

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة مديحة حمدي إن الأعمال التي عرضت عليها قبل اتجاهها للحجاب كانت أغلبها أعمالاً دينية، اضطرتها إلى حفظ الأحاديث والآيات القرآنية والاطلاع على تفسيرها، ذلك الأمر الذي دفعها بالتدريج إلى التعمق في الدين والتقرب إلى الله.

وأضافت حمدي، خلال لقائها في حلقة الأحد، من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر شاشة CBC، أن البعض اعتقد في البداية أنها تحجبت بسبب زلزال 1992، إلا أن ذلك الأمر هو مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، لافتةً إلى أنها حينما وقع الزلزال أسرعت إلى ارتداء الحجاب، الذي كانت قد ارتدته بالفعل قبل أيام، موضحةً أنها عرضت على زوجها يوم 22 رمضان من نفس العام، قرار تحجبها، إلا أنه شرط عليها ألا تتراجع عن هذا القرار مرة أخرى حتى لا تسيء له ولأولادهما.

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وتابعت حمدي بأنها وافقت على شرط زوجها، إلا أنها أرادت حينها تأجيل خطوة الحجاب للعيد، وذلك حتى لا تتسبب في تعطيل المسرحية التي كانت تشترك فيها، لافتةً إلى أن الحيرة دفعتها للاتصال بأحد الشيوخ لتأخذ برأيه في هذه المسألة، وأقنعها بأن ترتديه على الفور لأن الإنسان لا يضمن كم سيعيش من الوقت.

وأضافت أنها أخذت برأي الشيخ وارتدته في نفس اليوم، وأنها لم تعتزل فنيًا بعد ذلك القرار، بل شاركت في العديد من الأعمال، مشيرةً إلى أن بعض المخرجين يزعجونها، على حد وصفها، وذلك لأن هناك بعض المشاهد لا يمكن تبرير ارتداء الحجاب فيها، ما يدفعهم للتحايل على الأمر بإضافة بعض التفاصيل.