فيديو| حلا شيحا "مندهشة" من شائعة جمعتها بمحمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت الفنانة حلا شيحا عن اندهاشها وانزعاجها من الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول زواجها من الفنان محمد رمضان.

قالت حلا، في لقاء ببرنامج "عرب وود": "الناس بتسألني هو أنت اتجوزتي محمد رمضان، لا.. ومبسوطين تقريبًا".

وأضافت: "مراته أصلاً صاحبتي أوي، وأول ما سمعت الخبر ده، كلمتها على طول، وقولتلها بصي شوفي اللي بيتقال إيه، ومفيش حاجة خالص يعني من الكلام ده".