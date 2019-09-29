فيديو| حلا شيحا "مندهشة" من شائعة جمعتها بمحمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعربت الفنانة حلا شيحا عن اندهاشها وانزعاجها من الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول زواجها من الفنان محمد رمضان.
قالت حلا، في لقاء ببرنامج "عرب وود": "الناس بتسألني هو أنت اتجوزتي محمد رمضان، لا.. ومبسوطين تقريبًا".
وأضافت: "مراته أصلاً صاحبتي أوي، وأول ما سمعت الخبر ده، كلمتها على طول، وقولتلها بصي شوفي اللي بيتقال إيه، ومفيش حاجة خالص يعني من الكلام ده".
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