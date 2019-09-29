فيديو| هند صبري تكشف تفاصيل جديدة عن أغنية مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشفت الفنانة هند صبري عن التفاصيل الخاصة بأغنية "سقفة" التي قدمتها إهداءً لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
نشرت هند مقطع فيديو الأغنية، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "لكل من سألني عن شركة طيارة.. طيارة شركة إنتاج ديجيتال، فخورة بأنى شريكة فيها ومن أحدث أعمالنا أغنية (سقفة)، المهداة لمهرجان الجونة لهذا العام، وسعيدة جدًا بأنها لاقت صدى جماهيري مميز".
يذكر أن هند صبري حصدت جائزة أفضل ممثلة بمهرجان"الجونة" السينمائي هذا العام عن دورها في فيلم"نورا تحلم".
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