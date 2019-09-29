درة بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة التونسية درة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها أثناء تواجدها بمدينة الجونة. وعلقت: "فقط كن نفسك، ولا تحاول أبدا أن تكون شخصا آخر لأنه حتى لو نجحت فستكون مجرد تقليد". واختتمت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

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