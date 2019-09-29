رحلة سرية لميغان إلى نصب تذكاري لفتاة افريقية.. ورسالة بلغة "الكوسا"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 11:20 مساءً - خلال جولتها الأفريقية في جنوب افريقيا بمعية زوجها،الامير هاري Prince Harry .. قامت قامت دوقة ساسكس ميغان ماركل Meghan Markel بزيارة وصفت بـ"السرية"، إلى نصب تذكاري خاص بفتاة ، قتلت الشهر الماضي بصورة وحشية وتسببت بصدمة في جنوب أفريقيا.



وعبرت ميغان ماركل ، عن حزنها وصدمتها الشديدتين من تعرض الفتاة أوينين مرويتنا، 19 عاما، للتعذيب والاغتصاب ثم القتل الوحشي.

الأمير هاري يصل محطته الأخيرة في جنوب إفريقيا قبل التحاقه بميغان وآرتشي



واقتطعت ماركل بعض الوقت من جدولها الزمني، أثناء إقامتها في كيب تاون، حيث قامت برحلتها سرا إلى مكتب بريد حيث قتلت الطالبة مرويتنا، وتركت شرائط صفراء كتحية للفتاة كما تركت رسالة مؤثرة، كتبتها بلغة الكوسا المحلية، قالت فيها "إننا نقف معا في هذا الموقف. هاري وميغان 26 سبتمبر 2019".

الفتاة الضحية





ومرويتنا وهي طالبة مستجدة في جامعة كيب تاون، كانت قد توجهت الشهر الماضي إلى مكتب البريد المحلي لجمع الطرود عندما وقعت في فخ إجرامي وتعرضت للاغتصاب والضرب المبرح بموازين مكتب البريد الذي أدى إلى وفاتها، ثم ألقيت جثتها في وقت لاحق في بلدة قريبة.



وأدى مقتلها الوحشي إلى صدمة في جنوب أفريقيا، وأثار مظاهرات على مستوى البلاد ضد العنف بحق النساء، وشارك أكثر من 500 شخص، معظمهم من النساء، بوقفة احتجاجية على مقتلها .