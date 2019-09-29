فيديو.. ويجز يطرح أحداث كليباته "اي تي ام"

طرح الفنان ويجز أحدث كليباته بعنوان "اي تي ام"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب". وكليب "اي تي ام" من إخراج كريم ماديان، كلمات وألحان ويجز، وتوزيع دي جي توتي. Advertisements يذكر أن الفنان ويجز طرح مؤخرًا كليب أغنية بعنوان "لقطة"، وهي من كلمات وألحان ويجز، كما حققت الأغنية انتشارًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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