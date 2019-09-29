سميرة سعيد تتمنى الشفاء للملك محمد السادس

تمنت الفنانة سميرة سعيد الشفاء العاجل لملك المغرب محمد السادس بن الحسن، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "أدعو الله من كل قلبي أن يتم رداء الصحة والعافية لملكنا صاحب الجلالة محمد السادس.. وأن يتم شفائه بإذن الله". من كل قلبي أن يتم رداء الصحة والعافية لملكنا صاحب الجلالة محمد السادس.. وأن يتم شفائه بإذن الله". يذكر أن الفنانة سميرة سعيد طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "مدلع"، وهي من كلمات فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements



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