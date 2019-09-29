تراند اليوم : هذا هو سبب حزن دينا الشربيني بمهرجان الجونة

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن حزنها الشديد بسبب عدم حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دروته الثالثة والتى اختتمت يوم الجمعة بسبب انشغالها فى مهرجان سلا المغربى الذى شاركت فيه كعضو لجنة تحكيم.

وقالت دينا الشربينى خلال لقائها فى برنامج عرب وود : “حزينة جدا لعدم حضورى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى بسبب حضورى مهرجان سلا المغربى حيث كنت اشارك فيه كعضو لجنة تحكيم وغاضبة بسبب عدم قدرتى على مشاهدة أى عمل فنى عرض فى مهرجان الجونة السينمائى خاصة ان كانت هناك عدد من الافلام الجيدة”.

وانتهت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة يوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي..

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني مسلسل بعنوان “زي الشمس” بمشاركة الفنان أحمد السعدني و أحمد داوود تم عرضه في رمضان 2019.