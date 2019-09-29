تأجيلُ العملية الجراحيّة لـ هنا الزاهد.. فما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت والدة الفنانة المصرية هنا الزاهد، إنّ الحالة الصحية لابنتها مستقرّة، موضحةً أنه تم عرضها على فريق من الأطباء المصريين وبعد فحوصات استمرت لعدة ساعات تم تأجيل العملية الجراحية المقرّرة لها.

وأضافت والدة هنا في تصريح لـ"فوشيا"، أن ابنتها تتواجد حاليًا في المنزل وفضّل الأطباء راحتها بكل الطرق وعدم بذل أي مجهود، كما عادت لتناول الطعام ولكن بأصناف وكميات معينة.

وأرجعت والدة هنا الزاهد، سبب تأجيل العملية لوجود التهابات على المرارة، ما جعل هناك صعوبة في إزالة الحصوات حولها، مؤكدةً أن الأطباء طالبوها بتناول بعض الأدوية لمدة شهر لإزالة الالتهابات.

وكانت الفنانة المصرية قد شاركت بأول صورة لها عقب تعرُّضها لوعكة صحية نُقلت على إثرها لأحد المستشفيات في سنغافورة أثناء قضائها إجازة شهر العسل برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي مطلع الشهر الجاري، لطمأنة جمهورها على حالتها.

وعلّقت الفنانة الشابة على الصورة التي نشرتها عبر خاصية "الاستوري" على "إنستغرام" قائلةً: "شكرا لكل واحد، بجد أنا شفت كمية حب منكم ودعاء مشوفتهاش في حياتي، أنا بخير الحمد الله".

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ونشرت هنا الزاهد رسالتها لجمهورها باللغتين العربية والإنجليزية لطمأنة جمهورها عقب عودتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، وفقًا لما أعلنته الفنانة نهال عنبر رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية في مصر.

واحتفلت هنا الزاهد بزفافها على أحمد فهمي في 11 سبتمبر الجاري، بحضور عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم ‏وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد ‏المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من ‏نجوم كرة القدم.