قُبلات الفنانات لأزواجهنَّ.. شيرين الأحدث وأصالة الأكثر جرأةً (فيديو)!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارتْ محاولةُ الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تقبيل يد زوجها وسام حبيب خلال إحيائها حفلًا في السعودية مؤخرًا جدلًا واسعًا بين الجمهور الذي تفاوتت ردوده بين المُنتقد والمُتفق.
البعض اعتبر تصرف شيرين بمحاولة تقبيل يد زوجها هو صورة المرأة العربية النمطية الخاضعة لزوجها في كل شيء، لافتين إلى أن هذه الصورة تلاشت في الوقت الحالي، بينما دافع آخرون واعتبروا أن تصرفها ينبع من الاحترام الشديد لزوجها وتقديره، وليس للأمر علاقة بالخضوع.
لم يكتفِ الجمهور بهذا الحد؛ بل استذكروا فنانات قبّلن أزواجهن وأحدثنَ ضجةً وقتها، كانت أكثرهن جرأةً الفنانة السورية أصالة نصري التي قبّلت زوجها بقبلة فرنسية مباشرة أمام المتابعين.
شاهدي الفيديو لتتعرّفي أكثر على الفنانات اللاتي أحدثن ضجة بقبلاتهن لأزواجهنّ!
كانت هذه تفاصيل خبر قُبلات الفنانات لأزواجهنَّ.. شيرين الأحدث وأصالة الأكثر جرأةً (فيديو)! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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