تامر حسني يعلن تأجيل حفله في الإسكندرية إلى 1 أكتوبر

أعلن الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستجرام" عن تأجيل إقامة حفل تخرج كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم 29 سبتمر الحالي، لتقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أكتوبر.

ويستعد الفنان تامر حسني خلال الفترة المقبلة لطرح فيلمه الجديد "الفلوس"، وهو من إخراج سعيد الماروق، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ويشاركه بطولة الفيلم الفنان خالد الصاوي والفنانة زينة

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