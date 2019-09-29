درة توجه الشكر للقائمين على مهرجان الجونة السينمائي

وجهت الفنانة التونسية درة الشكر للقائمين على مهرجان الجونة السينمائي بعد انتهاء دورته الثالثة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت درة: انتهت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي بلحظاته الجميلة وعروضه القيّمة والممتعة، شكرًا على ثقتكم وإسنادكم لي مهمة عضوية لجنة التحكيم، استفدت من المشاهدات والمناقشات، وسعدت بفرحة كل الفائزين بالجوائز.



واختتمت مساء أول أمس الجمعة فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بعدما كان قد انطلق يوم 19 سبتمبر الجاري، وتضمن العديد من الفعاليات والندوات الفنية، وعروض الأفلام المميزة

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