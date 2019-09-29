بالصور.. بوسي تلتقط صورًا مع فناني العالم في متحف الشمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة بوسي على التقاط عددًا من الصور داخل أحد متاحف الشمع أثناء رحلتها خارج البلاد.

نشرت بوسي الصور، عبر خاصية "ستوري" الخاص على حسابها بـ"إنستجرام"، إلى جانب عددًا من الفنانين العالميين.

يذكر أن آخر أعمال بوسي كان فيلم "أنت حبيبي وبس"، الذي عُرض في موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، والذي شارك في بطولته كل من محمود الليثي وهالة فاخر ومحمد محمود ومحمد ثروت وإيمان السيد. وهو عمل من تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري.