محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة بوسي على التقاط عددًا من الصور داخل أحد متاحف الشمع أثناء رحلتها خارج البلاد.
نشرت بوسي الصور، عبر خاصية "ستوري" الخاص على حسابها بـ"إنستجرام"، إلى جانب عددًا من الفنانين العالميين.
يذكر أن آخر أعمال بوسي كان فيلم "أنت حبيبي وبس"، الذي عُرض في موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، والذي شارك في بطولته كل من محمود الليثي وهالة فاخر ومحمد محمود ومحمد ثروت وإيمان السيد. وهو عمل من تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بوسي تلتقط صورًا مع فناني العالم في متحف الشمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.