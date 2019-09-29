سميرة سعيد تدعو لملك المغرب بعد وعكته الصحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة سمير سعيد، عبر حسابها على "تويتر"، تغريدة دعت بها لملك المغرب محمد السادس.
كتبت سعيد: "أدعو الله من كل قلبي أن يتم رداء الصحة والعافية لملكنا صاحب الجلالة محمد السادس.. وأن يتم شفائه بإذن الله".
أصيب العاهل المغربي محمد السادس بـ"التهاب الرئتين الفيروسي الحاد"، بحسب ما أفاد بيان للديوان الملكي الأحد.
وجاء في البيان، الذي وزعته "وكالة المغرب العربي للأنباء" الرسمية في البلاد، أن "الطبيب الخاص لمحمد السادس، أوصاه بالخلود لفترة راحة".
وأشار البيان إلى أن الوعكة الصحية للعاهل المغربي منعته من السفر إلى فرنسا لحضور جنازة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.
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