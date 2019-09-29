سوسن بدر تستعيد ذكريات مهرجان القاهرة السينمائي 2010

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
استعادت الفنانة سوسن بدر، ذكريات فوزها بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2010.
ونشرت الفنانة الكبيرة، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صورة من تكريمها، وعلقت: "جايزة أحسن ممثلة عن فيلم الشوق، مهرجان القاهرة سنة 2010".
فيلم "الشوق" بطولة سوسن بدر، سيد رجب، روبي، محمد رمضان، أحمد عزمي، سلوى محمد علي، ومن إخراج خالد الحجر.
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