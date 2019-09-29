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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشر الفنان أحمد السقا صورتين له مع الفنان محمد هنيدي، إحداهما نادرة من حفل زفافه، والثانية التقطت في مهرجان "الجونة" السينمائي في دورته الثالثة.
علق السقا، عبر حسابه على "تويتر": "حافظ دائمًا على أصدقائك الحقيقيين.. دائمًا ستجدهم السند بعد الله عز وجل".
يذكر أن أحمد السقا حرص على تسليم درع التكريم للفنان محمد هنيدي في ختام الدورة الثالثة لمهرجان "الجونة" السينمائي، في حضور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا تعليقًا على صورة جمعته بأصدقائه: "حافظ على أصدقائك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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