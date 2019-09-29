بالفيديو.. خالد الصاوي يداعب كلابه: "ما بلاش اللون دا معانا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان خالد الصاوي مقطع فيديو، عبر حسابه على "إنستجرام"، أظهره يغني "ما بلاش اللون دا معانا" للفنان أحمد عدوية. ظهر الصاوي في الفيديو مرتديًا بدلة يداعب كلابه بشكل متقطع. انتهى خالد الصاوي من تصوير أحداث فيلمه "الفلوس"، بين بيروت والقاهرة، من إخراج سعيد الماروق، ويشاركه البطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوى، ولم يستقر صناع العمل على موعد طرح الفيلم حتى الآن.

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