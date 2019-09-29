نبيل الحلفاوي يهنئ المصري على تأهله لملحق الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، نادي المصري على فوزه بثلاثية على فريق ماليندي، وتأهله إلى ملحق الكونفدرالية. كتب الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر": "مبروك للنادي المصري، وبالتوفيق فيما هو قادم إن شاء الله". Advertisements وحقق فريق المصري فوزًا بثلاثة أهداف لهدف أحرزه منافسه بطل زنجبار، في إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. بهذا الفوز يتأهل النادي البورسعيدي للدور الثاني "الملحق"، في انتظار الفريق المنافس الذي سيواجهه من المودعين ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرعة ستقام بتاريخ 9 أكتوبر المقبل. ​

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