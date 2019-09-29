تراند اليوم : شاهد.. مرض مفاجيء يصيب فنانة شهيرة

انتقد العديد من الجمهور الفنانة ميساء مغربي، نظرا لملام وجهها المنتفخة ، التي ظهرت بها مؤخرا .

وكان آخر ظهور لمغربي في مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بوجه منتفخ بطريقة مبالغ فيها .

وقد اتهمها الجمهور بالمبالغة بإجراء حقن فيلر لوجها؛ ما غير من ملامحها.

بينما قررت مغربي الرد على هذا الهجوم وتوضيح أسباب انتفاخ وجهها، كاشفة أن حقن الفيلر ليست السبب.

ونشرت مغربي مقطع فيديو يجمعها بطبيبتها التي أوضحت أن سبب انتفاخ وجه مغربي هو احتباس السوائل بجسدها وأنه حالة مرضية تصيب العديد من الأشخاص.

وأضافت الطبيبة أنها منعت مغربي من إجراء أي عمليات حقن فيلر لوجهها، وأن علاج هذه المشكلة يتم بالمساج، بحسب قولها.