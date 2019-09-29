بمناسبة أعياد أكتوبر.. فيلم "الممر" يعرض مجاني في نادي سموحة

قرر فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بأن يعرض الفيلم الوطني "الممر"، في نادي سموحة الرياضي بالمجان.

وجاء ذلك القرار للإستعادات بإحتفالات نصر أكتوبر المجيد، ومن المقرر أن يعرض الفيلم بدأ من اليوم على شاشات نادي سموحة، على مدار فترة شهر أكتوبر، ويعد "فيلم "الممر"، أحد أهم الأفلام الوطنية، والتي تناولت أحوال القوات المسلحة المصرية في فترة حرب الاستنزاف، والذي أطلق عليها ذلك الأسم الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر، وهي

الحرب التي أندلعت بين مصر و إسرائيل على ضفتي قناة السويس.

وبدأت أحداثها عندما تقدمت المدرعات الإسرائيلية صوب مدينة بور فؤاد بهدف احتلالها يوم 1 من شهر يوليو، بعام 1967، فتصدت لها قوة من الصاعقة المصرية بنجاح فيما عرف بمعركة رأس العش.

ثم تصاعدت العمليات العسكرية خلال الأشهر التالية خاصة بعد مساندة العرب لدول المواجهة أثناء مؤتمر القمة العربية في الخرطوم، ورفض إسرائيل لقرار مجلس الأمن 242 الداعي لانسحاب إسرائيل من الأراضي

العربية التي أحتلها عقب أنتصارها الخاطف على العرب خلال حرب يونيو.

Advertisements

وفيلم "الممر" بطولة كل من أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أمير صلاح، محمود حجازي، ألحان المهدي، عمر زهران، إنعام سالوسة، نديم هاشم، هند صبري، شريف منير، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.