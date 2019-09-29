فيديو .. سقفة هند صبري تكشف حقيقة طيارة

كشفت النجمة هند صبري تفاصيل الشركة المنتجة لأغنية "سقفة"، والتي تم عرضها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وأعربت هند عن فخرها الشديد بأنها عضوة في شركة "طيارة"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "لكل من سألني عن شركة طيارة... طيارة شركة إنتاج ديجيتال فخورة بأنى شريكة فيها و من احدث أعمالنا اغنية سقفة المهداة لمهرجان الجونة لهذا العام.. سعيدة جدا بأنها لاقت صدى جماهيري مميز".

وأغنية "سقفة" من تأليف وتلحين وغناء الفنان أحمد الروبي.

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وتم تصويرالفيديو في الجونة أثناء فاعليات المهرجان وشارك فيها عدد كبير من الفنانين، منهم "هند صبري، ليلى علوي، تارا عماد، أحمد داش، جميلة عوض، تامر حبيب، هنا وحلا شيحا، وعدد كبير من النجوم وظهر فيها أيضًا المهندس نجيب ساويرس والأستاذ عمرو منسي".



وقد اعتادت شركة طيارة على المشاركة الدائمة في مهرجان الجونة بمسابقات لتشجيع الكتابة

الابداعية والانتاج، وايضا بمجموعة من البرامج الترفيهيه التي تعرض على السوشيال ميديا ويشارك فيها عدد كبير من الفنانين، ومن أكثرها رواجًا برنامج ألعب يا نجم.

وأسسها كل من هند صبري، ومحمد البسيوني، و رامز يوسف، و أحمد الشريف منذ عدة سنوات.