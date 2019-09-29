صور.. "سيرة حب" تواصل نجاحها على مسرح البالون

انطلاقًا من اهتمام الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بإحياء ذكرى رموز الفن فى مصر، لتعريف الأجيال الجديدة بما قدموه من تراث فنى طوال حياتهم، وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال يواصل البيت الفني للفنون

الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم العرض المسرحى الغنائى" سيرة حب" على مسرح البالون بالعجوزة.

وتتناول "سيرة حب" العديد من الجوانب في حياة الموسيقار "بليغ حمدي"، وهو من إنتاج الفرقة الغنائية

الإستعراضية برئاسة الفنان صلاح لبيب، وبطولة كل من إيهاب فهمي، رحاب مطاوع، مجدي صبحي، أحمد الدمرداش، شيكو، رشا سامي العدل، ناصر عبد الحفيظ، نهلة خليل، شريف عواد، عماد عبدالمجيد، هاني عبدالهادي، أحمد الشريف، المطرب مالك، هبة محمد، عمرو أصلان، سيد عبد الرحمن، سناء يسري، ومن تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده.

Advertisements