الأربعاء.. مركز الثقافة السينمائية يناقش فيلم أبناء الصمت

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، احتفالية " أكتوبر والسينما" بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أكتوبر المقبل، في تمام الساعة السادسة من مساءً، وتحت إشراف قطاع شئون

الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

وتتضمن الاحتفالية عرض فيلم "أبناء الصمت"، وهو من تأليف مجيد طوبيا، وإخراج محمد راضي، وبطولة كل من محمود مرسي، ميرفت أمين، نور الشريف، مديحة كامل، حمدي أحمد،

أحمد زكي، محمد صبحي، سيد زيان، السيد راضي، فريدة سيف النصر، فتحية شاهين، عفاف الباز، إلهامي فايد، صابر يوسف، غريب محيي الدين، فايزة عبد الجواد، حلمي هلالي، محمد لطفي.

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وعقب ذلك تقام ندوة لمناقشة الفيلم، بمشاركة الكاتب والسيناريست الكبير مجيد طوبيا والكاتب والناقد الفنى سمير عبداللطيف، ويدير الندوة الناقد مجدى الشحري، مدير المركز.