شاهد.. السقا يداعب هنيدى بصورة من 20 سنة

نشر النجم أحمد السقا صورة نادرة تجمعه بصديقه النجم محمد هنيدي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وظهر كل من النجمين السقا وهنيدي بصورة نادرة من عام 1999، مقارنة بصورة حديثة من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، وكان فرق الصورتين 20 عامًا. من عام 1999، مقارنة بصورة حديثة من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، وكان فرق الصورتين 20 عامًا. وعلق السقا قائلًا: "حافظ دائما علي اصدقاءك الحقيقين ... دائما ستجدهم السند بعد الله عز وجل". Advertisements يذكر أن النجمين أحمد السقا ومحمد هنيدي شاركا في العديد من الأعمال التي جمعتهما، ومن أبرز تلك الأعمال: فيلم "همام في أمستردام"، و"صعيدي في الجامعة الأمريكية".

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