يسرا الهواري تحيى مهرجان كايرو جاز بالتحرير الثقافي فى 12 أكتوبر

تحيي الفنانة يسرا الهواري حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم السبت الموافق 12 من شهر أكتوبر المقبل، على مسرح مركز التحرير الثقافي، بالجامعة الأمريكية، وذلكضمن فعاليات مهرجان القاهرة للجاز.
ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذاكر يتراوح بين 200 جنيهو 250 جنيها.
يذكر أن الفنانة يسرا الهواري طرحت سابقًا ألبوم بعنوان "نقوم ناسيين"، ويضم الألبوم على 11 أغنية أبرزها: "جيسيكا"، "ريحة الفراق"، "سلم عالبيت"، "شاي باللبن"، "وأنا ماشي"، "أكبر من الأوضة".
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