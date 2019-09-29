ميرنا وليد - بيروت - تبدأ النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد "عقد الخواجة"، غداً الاثنين بأحد المناطق الشعبية فى القاهرة، حيث وصلت هيفا إلى مصر نهاية الأسبوع الماضي لعمل البروفات الأخيرة للفيلم مع باقي الأبطال، وذلك بعد عقد جلسات عمل أولى بالقاهرة قبل أسبوعين بحضور فريق عمل الفيلم.

فيلم "حجر الاسكندر" كان يحمل اسم "عقد الخواجة" وتم تغييره وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقي فى أولى تجاربه الاخراجية ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوي والسوري معتصم النهار وأروى جودة وجاري اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

وتعود هيفا وهبى بفيلم "حجر الاسكندر" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح"، فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع علي ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" ، اضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمي وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجي والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي تبدأ رحلتها مع فيلم "حجر الاسكندر" غداً من القاهرةخاص الفن – هذا ثالث أعمال جيني إسبر هذا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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