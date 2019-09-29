خاص الفن – هذا ثالث أعمال جيني إسبر هذا الموسم

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الممثلة السورية ​جيني إسبر​ انضمت رسمياً إلى أبطال عشارية "دارين" ضمن مسلسل "الحب جنون" إلى جانب عباس النوري وريم زينو ويزن السيد وبلال مارتيني وفاتن شاهين من سوريا وريم خوري وماريبال طربيه وهيام أبو شديد ونتاشا شوفاني من لبنان.

ويصور العمل الذي كتبه عثمان جحى في دمشق تحت إدارة المخرج علي علي، علماً أن الدور الموكل لجيني إسبر اعتذرت عنه مواطنتها دانا جبر في وقت سابق.

ويعد هذا العمل الثاني لجيني هذا الموسم بعد مسلسل "ببساطة2"، على أن تصور لاحقاً عملها الثالث في الجزء الثاني من مسلسل "حرملك" في أبو ظبي مع المخرج تامر إسحق.

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