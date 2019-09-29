ميرنا وليد - بيروت - اشار الفنان اللبناني ​رامي عياش​ الى انه يتحضر لعلمين، الاول فيلم سينمائي والثاني مسلسل جديد، رافضا الكشف عن التفاصيل.

واكد رامي في حديث خاص مع موقع الخليج 365 انه يستعد لتصوير اغنيه "​وصفولي الصبر​" التي أحبها الناس من ألبومه الاخير، بعد ان صور اغنية قصة حب.

الجدير ذكره ان رامي عياش احتفل مؤخرا بعيد ميلاد زوجته داليدا عياش، اذ انه نشر صورة لها على حسابه الخاص، وعلّق عليها قائلا: "إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم - عن رسول لله صلى الله عليه وسلّم".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- رامي عياش يكشف عن الاغنية التي سيصورها قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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