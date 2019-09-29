تراند اليوم : مديحة حمدي تكشف عن السبب الوحيد الذي جعلها ترتدي الحجاب

كشفت الفنانة مديحة حمدي، عن الأسباب التي دفعتها لارتداء الحجاب وهي في بداية مشوارها الفني.

قالت حمدي، خلال لقائها في حلقة الأحد، من برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه كلاً من الإعلامية مفيدة شيحة، والفنانة منى عبد الغني، والإعلامية سهير جودة، عبر شاشة CBC، إن الأعمال التي عرضت عليها قبل اتجاهها للحجاب كانت أغلبها أعمالاً دينية، اضطرتها إلى حفظ الأحاديث والآيات القرآنية والاطلاع على تفسيرها، ذلك الأمر الذي دفعها بالتدريج إلى التعمق في الدين والتقرب إلى الله.

أشارت إلى أن البعض اعتقد في البداية أنها تحجبت بسبب زلزال 1992، إلا أن ذلك الأمر هو مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، لافتة إلى أنها حينما وقع الزلزال أسرعت إلى ارتداء الحجاب، الذي كانت قد ارتدته بالفعل قبل أيام، موضحة أنها عرضت على زوجها يوم 22 رمضان من نفس العام، قرار تحجبها، إلا أنه شرط عليها حينها بأنها إذا قامت بارتدائه فلن تخلعه مرة أخرى حتى لا تسيء له ولأولاده.

في نفس السياق، أشارت إلى أنها وافقت على شرط زوجها، إلا أنها أرادت حينها تأجيل خطوة الحجاب للعيد، وذلك حتى لا تتسبب في تعطيل المسرحية التي كانت تشترك فيها، لافتة إلى أن الحيرة دفعتها للاتصال بأحد الشيوخ لتأخذ برأيه في هذه المسألة، وأقنعها بأن ترتديه على الفور لأن الإنسان لا يضمن كم سيعيش من الوقت